Le Président Ramaphosa expose l'initiative de paix africaine sur l'Ukraine

Le Président sud-africain Cyril Ramaphosa a exposé les points principaux de l'initiative de paix africaine sur l'Ukraine, lors d'entretiens de plusieurs chefs... 17.06.2023, Sputnik Afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/11/1059994842_0:0:3132:1762_1920x0_80_0_0_de2a81e3dafc4aee9ea3a6f0cfc9dfd4.jpg

L'initiative de paix africaine pour régler le conflit en Ukraine comprend dix points, a déclaré ce samedi 17 juin le Président sud-africain Cyril Ramaphosa lors d'entretiens à Saint-Pétersbourg de plusieurs chefs d'État du continent avec Vladimir Poutine.Réaction spontanée de Vladimir Poutine Après le discours du Président sud-africain, M.Poutine a souligné quelques points importants.Vladimir Poutine accueille ce samedi 17 juin la mission de paix africaine en Ukraine, au lendemain des pourparlers tenus par cette mission avec le Président Zelensky à Kiev. La délégation comprend le Président sud-africain Cyril Ramaphosa, le chef de l’État sénégalais Macky Sall, le Président zambien Hakainde Hichilema et le Président comorien Azali Assoumani, ainsi que le Premier ministre égyptien Mostafa Madbuly et les représentants de l'Ouganda et du Congo.

