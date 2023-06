Le Président des Comores à Poutine: la crise en Ukraine influe sur l’Afrique et le monde

"La volonté de notre délégation est de vouloir apporter sa contribution à la recherche d’une paix durable à la crise qui oppose votre pays à l’Ukraine et qui dure depuis trop longtemps […]. Les guerres ont toujours eu des conséquences désastreuses, et plus elles durent dans le temps, plus leurs effets sont néfastes et imprévisibles […]. Aujourd’hui cette crise affecte non seulement vos deux pays slaves, frères et voisins, mais elle affecte aussi le monde dans son ensemble et plus particulièrement notre continent en Afrique. Elle y a tout particulièrement entrainé une insécurité alimentaire et énergétique sans précèdent", a souligné M.Assoumani.