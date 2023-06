https://fr.sputniknews.africa/20230615/les-pays-dafrique-de-lest-mettent-en-garde-contre-lescalade-de-la-crise-alimentaire-1059950000.html

Les pays d'Afrique de l'Est mettent en garde contre l'escalade de la crise alimentaire

Les pays d'Afrique de l'Est mettent en garde contre l'escalade de la crise alimentaire

L'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) a publié un rapport mettant en garde contre l'aggravation de la crise alimentaire en Afrique de... 15.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-15T19:41+0200

2023-06-15T19:41+0200

2023-06-15T20:05+0200

nairobi

afrique subsaharienne

afrique de l'est

igad

famine

corne de l'afrique

kenya

somalie

soudan du sud

ouganda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/0c/05/1044881227_0:57:1920:1137_1920x0_80_0_0_368aeb106362806830d20fd33ecf7287.jpg

La crise alimentaire est en passe de marquer une escalade en Afrique de l'Est et dans la Corne de l'Afrique en 2023, a mis en garde l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) dans un rapport publié le 14 juin à Nairobi.Intitulé Point régional de l'IGAD du rapport mondial sur la crise alimentaire en 2023, le document indique que jusqu'à 30 millions de personnes devraient avoir besoin d'une aide humanitaire au Kenya, en Somalie, au Soudan du Sud, au Soudan et en Ouganda.M.Gebeyehu a appelé à prendre des mesures plus audacieuses pour construire la résilience face aux chocs futurs, y compris en transformant les systèmes agro-alimentaires pour devenir plus efficients, plus inclusifs et plus durables.Sur les 30 millions de personnes en insécurité alimentaire, on estime que 7,5 millions de personnes au Kenya, en Somalie, au Soudan du Sud et au Soudan devraient connaître des fossés de consommation alimentaire et adopter des mesures d'adaptation en conséquence, selon les projections citées dans ce rapport.Plus de 83.000 personnes devraient être confrontées à un manque extrême de nourriture dans les régions les plus affectées par les sécheresses et les conflits, en particulier en Somalie et au Soudan du Sud, ajoute le rapport. Ce dernier précise que la restauration des moyens de subsistance pastoraux et agro-pastoraux après trois années de sécheresse dévastatrice prendra des années et que l'aide humanitaire restera critique jusqu'à ce que les foyers et communautés puissent se rétablir.

nairobi

afrique subsaharienne

afrique de l'est

corne de l'afrique

kenya

somalie

soudan du sud

ouganda

soudan

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

nairobi, afrique subsaharienne, afrique de l'est, igad, famine, corne de l'afrique, kenya, somalie, soudan du sud, ouganda, soudan