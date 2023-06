https://fr.sputniknews.africa/20230607/la-russie-envisage-de-fournir-34000-tonnes-dengrais-gratis-a-un-autre-pays-africain--1059783692.html

La Russie envisage de fournir 34.000 tonnes d’engrais gratis à un autre pays africain

La Russie envisage de fournir 34.000 tonnes d'engrais gratis à un autre pays africain

Après avoir fourni des engrais au Malawi et au Kenya, Moscou se dit prêt à fournir un lot de 34.000 tonnes d’engrais au Nigeria à titre gracieux, a communiqué... 07.06.2023, Sputnik Afrique

La Russie a l’intention de livrer gratuitement 34.000 tonnes d’engrais au Nigeria dans le cadre de son initiative humanitaire globale lancée après l’adoption des sanctions européennes, a annoncé ce mercredi 7 juin Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Elle a par ailleurs dénoncé les propos hypocrites et fallacieux de l’Occident au sujet de la sécurité alimentaire globale et la menace de famine. En 2022, Moscou avait proposé de transmettre gratuitement aux pays dans le besoin les engrais russes bloqués dans les ports de la Lettonie, de l’Estonie et des Pays-Bas. Selon la mission diplomatique russe, il s’agissait de 262.000 tonnes d’engrais au total. Le premier lot a été reçu par le Malawi début mars, la deuxième livraison a successivement atteint fin mai le port de Mombasa au Kenya.

