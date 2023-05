https://fr.sputniknews.africa/20230524/engrais-russes-bloques-la-faute-est-aux-sanctions-non-a-moscou-note-un-negociateur-africain-1059457173.html

Engrais russes bloqués: la faute est aux sanctions, non à Moscou, note un négociateur africain

Refusant le statut de spectateur dans le conflit ukrainien, l’Afrique souhaite faire entendre sa voix. Jean-Yves Ollivier, qui représente l’initiative de paix... 24.05.2023, Sputnik Afrique

L’Afrique souhaite régler les difficultés liées aux exportations de céréales et d’engrais russes qui restent bloqués à cause du conflit en Ukraine et malgré la disposition de Moscou à les livrer aux pays africains,a déclaré le 23 mai à Sputnik Jean Yves Ollivier, négociateur international qui représente l'initiative de paix de six pays africains (Afrique du Sud, Congo-Brazzaville, Égypte, Ouganda, Sénégal et Zambie).Ports et banques sanctionnés, un problèmeSelon M.Ollivier, les Russes font face "à un problème technique, dû aux sanctions".Qui plus est, "les moyens de paiement ne sont pas à la disposition des Russes pour pouvoir être payés de l'heure", ajoute-t-il.Or l’Afrique a besoin d’engrais russes pour éviter la famine. Ainsi, l’un des principaux objectifs de l’initiative de paix africaine est de faciliter les paiements et les livraisons d’engrais et de céréales, poursuit M.Ollivier. La mission africaine va donc essayer, avec le soutien des Ukrainiens, de trouver un accord international sur ces points particuliers.Les céréales, un problème tout aussi vitalHormis les engrais, les céréales sont aussi indispensables pour le continent qui a "pris l’habitude de s’approvisionner en Russie".L’initiative céréalière d’Istanbul, adoptée en été 2022 par la Russie, l’Ukraine, la Turquie et l’Onu, a récemment été prorogée de deux mois supplémentaires, jusqu’au 17 juillet. Cette décision a été prise après une période d’incertitude, puisque la Russie dénonçait le non-respect des clauses de ce document relatives aux céréales et engrais russes. Une lueur d’espoir pour l’apaisementPour Jean-Yves Olliviers, il y a l’espoir que les démarches qu’entreprendront les six chefs d'Etat africains vont pouvoir réduire la tension en Ukraine et pouvoir limiter dans le futur les actions militaires.L’interlocuteur de Sputnik précise tout de même qu’il ne s’agit que d’un début.

