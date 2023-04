https://fr.sputniknews.africa/20230422/la-russie-donne-des-details-sur-son-lot-humanitaire-dengrais-parti-pour-le-kenya-1058778875.html

La Russie donne des détails sur son lot humanitaire d’engrais parti pour le Kenya

Le Kenya recevra 34.000 tonnes d’engrais russes envoyés depuis la Lettonie, a déclaré le producteur de fertilisants Uralchem-Uralkali dans un communiqué mis à... 22.04.2023, Sputnik Afrique

Un volume total de 34.000 tonnes d’engrais russes, bloqués par les sanctions européennes, a finalement quitté la Lettonie à destination du Kenya, a annoncé ce 22 avril le fabricant russe de fertilisants Uralchem-Uralkali dans un communiqué à disposition de Sputnik.Partie du port de Riga, cette cargaison se dirige vers la ville kenyane de Mombasa.Cette livraison comprend du chlorure de potassium, du carbamide et des engrais NPKS. Elle est réalisée en étroite collaboration avec le Programme alimentaire mondial (PAM) qui a affrété un bateau spécialement pour cela, détaille-t-elle.De son côté, le fabricant dit payer les frais de fret et d’autres charges de transport, tout comme pour la livraison précédente. Plus tôt, une cargaison de 20.000 tonnes de fertilisants russes avait été livrée, gratuitement également, au Malawi.Au total, le groupe Uralchem-Uralkali a l’intention d’offrir environ 300.000 tonnes d’engrais minéraux aux pays en développement.Enrayer le risque de faminePour le PDG du groupe, le libre accès à la nourriture est "l’un des droits fondamentaux de l’Homme". La crise alimentaire en cours ne peut être surmontée qu’en déployant des efforts communs:Il a d’ailleurs rappelé que les engrais jouaient un rôle clé dans le maintien de la sécurité alimentaire mondiale, car "ils assurent la production agricole pour plus de 40% de la population de la Terre". En plus de cela, la flambée des prix des fertilisants ces dernières années a entraîné la chute de leur utilisation, "surtout dans les petites exploitations agricoles des pays en développement". Et pour conclure, "la situation actuelle menace de famine des millions de gens".Ce 22 avril, la Lettonie a confirmé avoir autorisé le prélèvement d’une partie des 200.000 tonnes d’engrais russes stockés sur son territoire et immobilisés par les restrictions européennes contre la Russie. Même si les fertilisants et les céréales russes ont été officiellement exemptés de sanctions occidentales, celles-ci visent toujours les transactions internationales, ainsi que les compagnies d’assurance et de fret, interdites de coopérer avec la Russie.

