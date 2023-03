https://fr.sputniknews.africa/20230303/les-engrais-ne-sont-pas-une-denree-de-chantage-comme-ce-qui-se-passe-en-occident-1058095812.html

"Les engrais ne sont pas une denrée de chantage, comme ce qui se passe en Occident"

"Les engrais ne sont pas une denrée de chantage, comme ce qui se passe en Occident"

Un agriculteur malien dénonce dans Zone de Contact le blocage des produits agricoles. 03.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-03T16:07+0100

2023-03-03T16:07+0100

2023-03-03T16:14+0100

zone de contact

podcasts

afrique

occident

engrais

agriculture

blocage

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/03/03/1058094992_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_25d726d5c26bf590a12f18536cbf3ec5.jpg

«Les engrais ne sont pas une denrée de chantage, comme ce qui se passe en Occident» Un agriculteur malien dénonce dans Zone de Contact le blocage des produits agricoles.

Retrouvez également dans cette édition:- le Dr Morissanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères de Guinée, évalue les relations entre son pays et la Russie;- Christelle Néant, journaliste française indépendante dans le Donbass, raconte la situation sur place et condamne le silence de l’Occident concernant les crimes de guerre de Kiev;- Alexandre Knyazev, chercheur russe, se penche sur la probabilité que des pays africains rejoignent l’Organisation du traité de sécurité collective.Dans notre revue d'actu nous abordons les sujets suivants:- Bamako retire à Paris le statut de porte-plume des résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu;- des matières radioactives auraient transité incognito sous couvert de l’accord céréalier via des ports ukrainiens;- la Russie condamne les conséquences des essais nucléaires français en Algérie;- le Burkina dénonce un accord militaire avec la France.Pour plus de détails, écoutez le podcast de Zone de Contact!► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

afrique

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, afrique, occident, engrais, agriculture, blocage, аудио