Une cargaison humanitaire d'engrais russe remise officiellement au Malawi

Le fabricant russe de produits chimiques Uralchem-Uralkali a fait un don de 20.000 tonnes d'engrais (azote/phosphore/potassium) au Malawi. La cérémonie officielle de remise de cette aide s'est tenue ce 6 mars près de la capitale malawienne, dans la ville de Chitedze, où se trouve l'un des principaux centres agricoles du pays.La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre malawien de l'Agriculture, de l'ambassadeur de Russie au Zimbabwe et au Malawi, ainsi que de représentants du groupe Uralchem-Uralkali et du Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies.Dans un avenir proche, Uralchem-Uralkali fera un don au Kenya de 34.000 tonnes d'engrais stockés en Lettonie."Une contribution significative au développement [du] complexe agricole" malawien a été salué par le ministre de l'Agriculture.L'acheminement vers l'AfriqueIl s'agit du premier lot d'engrais russes à atteindre la côte africaine dans le cadre des livraisons humanitaires du groupe Uralchem-Uralkali, depuis ses stocks en Union européenne.Le 12 novembre, l'acheminement vers l'Afrique des lots d'engrais bloqués en Belgique, aux Pays-Bas et en Estonie a été convenu. C'est le PAM qui a affrété un navire pour aller au port mozambicain de Beira, d'où il a été acheminé au Malawi par voie terrestre.Après une longue route de presque trois mois, les autorités malawites ont commencé à recevoir depuis le 7 février des engrais russes.Cette livraison longuement attendue s'inscrit dans le cadre de l'engagement pris par Uralchem-Uralkali de faire un don d'environ 300.000 tonnes d'engrais minéraux aux pays en développement.Une contribution qui vise à lutter contre la crise alimentaire mondiale et à soutenir les efforts déployés pour atteindre l'objectif de développement durable n°2 des Nations unies, soit "éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable".

