https://fr.sputniknews.africa/20230422/un-lot-de-200000-tonnes-dengrais-russes-est-parti-de-lettonie-pour-le-kenya-annonce-riga-1058775929.html

Le premier lot d’engrais russes bloqués est parti de Lettonie pour le Kenya, annonce Riga

Le premier lot d’engrais russes bloqués est parti de Lettonie pour le Kenya, annonce Riga

Après des mois de blocage, la Lettonie a enfin permis la sortie d’un lot d’engrais russes dont le volume total atteint 200.000 tonnes, immobilisés sur son... 22.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-22T11:49+0200

2023-04-22T11:49+0200

2023-04-22T12:55+0200

engrais

afrique

kenya

russie

lettonie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0b/0c/1056801443_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fcab5ff9ac7947a4fcb42930e0890ef2.jpg

La Lettonie a annoncé avoir autorisé la sortie d'un lot de l'ensemble de 200.000 tonnes d’engrais russes bloqués depuis des mois dans ses ports. Ce lot est à destination du Kenya, précise le ministère des Affaires étrangères du pays.Cependant, son volume n’a pas été précisé. Prochainement, d’autres lots devraient être expédiés, note le ministère.Cette annonce intervient un jour après que Moscou a déclaré préparer l’envoi de deux cargaisons de ses fertilisants bloqués dans les ports européens à cause des sanctions. À titre gratuit, ces expéditions devraient être acheminées vers le Kenya et le Nigeria.Blocage occidentalFin 2022, Uralchem-Uralkali, fabricant russe d’engrais, a annoncé être prêt à envoyer gratuitement ses fertilisants, stockés dans des ports européens dans le contexte des sanctions, aux pays africains. Comme l’entreprise ne pouvait pas le faire de manière autonome suite aux restrictions, elle a demandé de l’aide auprès de l’Onu. À l’époque, Moscou évoquait un volume de 262.000 tonnes d’engrais bloqués en Estonie, Lettonie, Belgique, aux Pays-Bas. Un unique lot de 20.000 tonnes a été envoyé des Pays-Bas vers le Malawi, le processus a pris six mois en raison des obstacles causés par l’UE.Accord céréalier non respecté Afin de garantir l’envoi de blé et fertilisants russes aux pays pauvres, ainsi que de céréales ukrainiennes, l’accord céréalier a été mis en place en juillet 2022 à Istanbul. Le document a été signé par la Russie, la Turquie, l’Ukraine et l’Onu.Cependant, Moscou a pointé à maintes reprises le non-respect des conditions de l’accord par l’Occident, car la livraison restait toujours entravée. La Russie a également averti qu’elle évaluerait les éventuels progrès dans la levée des obstacles avant d’acter le prolongement de l’accord en mai prochain.

afrique

kenya

russie

lettonie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

engrais, afrique, kenya, russie, lettonie