La Russie prépare l'envoi à ces deux pays africains d'engrais bloqués dans l'UE

Deux lots d’engrais russes bloqués en UE partent prochainement en Afrique, a déclaré ce 21 avril le ministère russe des Affaires étrangères.Ces expéditions se font à titre gratuit. Revenant sur le lot livré en mars au Malawi, le chef adjoint de la diplomatie russe a informé que deux autres cargaisons étaient en préparation. Elles partiront à destination du Kenya et du Nigeria, a noté Sergueï Verchinine dans une émission de la chaîne de télévision Rossiya-24. Il a aussi fait valoir que cette livraison à destination du Malawi avait pris six mois.Blocage constant de livraisons agricoles russesMoscou insiste d'ailleurs sur la nécessité de respecter ses conditions pour prolonger de nouveau l'accord céréalier russe qui expire à la mi-mai.En dépit de la mise en place de cet accord céréalier [en juillet 2022] qui vise à faciliter l’accès aux céréales et fertilisants russes, ceux-ci restent toujours bloqués, a rappelé le ministre adjoint.Après l’avoir prolongé déjà deux fois, la Russie ne voit pas de résultats. Vers l’expiration du nouveau délai, le 18 mai, elle évaluera les éventuels progrès dans la levée d’obstacles relatifs à la livraison de ses engrais et de produits agricoles, a ajouté M.Verchinine. Initiative humanitaireFin 2022, Uralchem-Uralkali, fabricant russe d’engrais, a annoncé être prêt à envoyer gratuitement ses fertilisants, stockés dans des ports européens dans le contexte des sanctions, aux pays africains.À l’époque, Moscou évoquait un volume de 262.000 tonnes d’engrais russes bloquées en Estonie, Lettonie, Belgique, aux Pays-Bas.Le Malawi, pays enclavé du sud-est de l'Afrique, est devenu le premier à bénéficier de cette initiative humanitaire russe. Début mars, une cérémonie officielle de remise de 20.000 tonnes d’engrais a eu lieu dans le pays.Uralchem-Uralkali a également fait part de son intention de faire don au Kenya de 34.000 tonnes d'engrais stockés en Lettonie.

