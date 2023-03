https://fr.sputniknews.africa/20230317/le-kremlin-confirme-la-prorogation-de-laccord-cerealier-pour-60-jours-1058221358.html

Le Kremlin confirme la prorogation de l'accord céréalier pour 60 jours

Le Kremlin confirme la prorogation de l'accord céréalier pour 60 jours

La Russie prolonge l'accord céréalier pour 60 jours, a déclaré le porte-parole du Kremlin ce 17 mars, la veille de son expiration. 17.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-17T11:03+0100

2023-03-17T11:03+0100

2023-03-17T11:52+0100

kremlin

accord

céréales

accord céréalier d’istanbul (2022)

ukraine

turquie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/13/1056561512_0:80:3217:1890_1920x0_80_0_0_865d71a7beacedb882808f12fbc90b38.jpg

Ce 17 mars, le Kremlin a confirmé la reconduction de l'accord céréalier d'Istanbul pour 60 jours de plus.Dmitri Peskov a confirmé ainsi les déclarations faites auparavant par le ministère russe des Affaires étrangères, mais n'a pas donné de détails supplémentaires.L'initiative céréalière de la mer NoireAppelé à faciliter l'expédition de blé ukrainien, de produits agricoles et d’engrais russes dans les pays nécessiteux, l'accord céréalier d'Istanbul a été signé en juillet 2022 par la Russie, la Turquie, l'Ukraine et l'Onu. Il expirait le 18 novembre 2022, mais a été automatiquement reconduit pour 120 jours de plus, jusqu'au 18 mars.L'initiative fait partie d'un accord global prévoyant, entre autres, le déblocage des exportations russes. Moscou a à maintes reprises souligné que cette condition particulière n'était pas remplie, malgré les assurances de l'Onu. La Russie impute également à l'Occident de profiter de la plupart des marchandises au lieu de les expédier vers les pays dans le besoin.

ukraine

turquie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

kremlin, accord, céréales, accord céréalier d’istanbul (2022), ukraine, turquie