"On ne va pas baisser les bras": le Président de l’UA sur la paix en Ukraine

Les auteurs de l’initiative africaine pour la paix en Ukraine comptent obtenir des résultats déterminés et souhaitent discuter de futurs projets avec le... 27.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-27T07:41+0200

2023-07-27T07:41+0200

2023-07-27T07:41+0200

La situation autour du conflit en Ukraine ne cesse d’empirer, mais les auteurs de l’Initiative africaine pour la paix en Ukraine espèrent obtenir des résultats concrets. Ils vont en parler avec le Président russe lors du prochain sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, a déclaré à Sputnik Afrique Azali Assoumani, chef d’État comorien et président en exercice de l’Union africaine.Entretiens afro-ukrainiens et afro-russes sur le conflit en UkraineLe Président comorien fait cette déclaration plus d’un mois après sa visite à Kiev et à Saint-Pétersbourg au sein d’une délégation de chefs d’État africains. Ces déplacements avaient pour but de trouver une solution pacifique au conflit en Ukraine. L’initiative de règlement de la crise proposée par les pays africains se compose de 10 points qui concernent notamment les garanties de sécurité, la liberté du transport des céréales à travers la mer Noire, l’échange de prisonniers et le lancement rapide des négociations de paix.Outre M.Assoumani, la délégation de paix africaine comprenait le Président sud-africain Cyril Ramaphosa, le chef d’État sénégalais Macky Sall et le Président zambien Hakainde Hichilema. En faisaient aussi partie l’ancien Premier ministre ougandais comme envoyé spécial pour remplacer le Président Yoweri Museveni, testé positif au Covid-19, ainsi que le Premier ministre égyptien Mostafa Madbuly et le directeur de cabinet du Président de la République du Congo.Les dirigeants africains avaient été accueillis par Vladimir Poutine le 17 juin, au lendemain de leur visite en Ukraine.

