L’initiative de paix africaine sur l’Ukraine serait parmi les sujets du sommet Russie-Afrique

Cyril Ramaphosa tient mordicus à l'initiative de paix africaine sur l'Ukraine. Dans cette logique, il a l'intention d'en faire la promotion au 2e sommet... 24.07.2023

Le Président d’Afrique du Sud profitera du prochain 2e sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg pour mettre en avant l'initiative de paix qu’il avait présentée en juin à Kiev et à Moscou avec ses homologues zambien, sénégalais et comorien, a annoncé le journal britannique Financial Times.Auparavant, une source proche des organisateurs de la réunion avait déclaré à Sputnik que les participants à l'initiative de paix africaine -l’Afrique du Sud, les Comores, le Congo, l’Égypte, l’Ouganda, le Sénégal, la Zambie- espéraient rencontrer Vladimir Poutine avant ou pendant le sommet qui aura lieu les 27-28 juillet à Saint-Pétersbourg.Première rencontreLe 17 juin, une délégation de sept pays africains avait eu un entretien à Saint-Pétersbourg avec le Président russe.Hormis M.Ramaphosa, étaient présents à cette rencontre les Présidents du Sénégal Macky Sall, des Comores Othman Ghazali et de la Zambie Hakainde Hichilema. La délégation comprenait également le Premier ministre égyptien et les représentants de la République du Congo et de l’Ouganda.La délégation est arrivée en provenance de Kiev, où elle avait rencontré Volodymyr Zelensky.Initiative de paix africaine en grandes lignesM.Ramaphosa a présenté au Président Poutine l’initiative africaine, qui comporte dix points de principe. Parmi lesquels, la fin du conflit par la voie des négociations, l'assurance de la désescalade des hostilités des deux côtés, et l'importance d'assurer les livraisons de céréales par la mer Noire, qui touche directement les pays africains.Le Président Zelensky n’a pas soutenu ces modalités.L'initiative de paix africaine avait été annoncée à la mi-mai par le Président sud-africain et par la Fondation Brazzaville, organisatrice des préparatifs.

