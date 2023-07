https://fr.sputniknews.africa/20230711/la-russie-poursuivra-le-dialogue-avec-lafrique-sur-sa-mission-de-paix-en-ukraine-selon-le-kremlin-1060473322.html

La Russie poursuivra le dialogue avec l'Afrique sur sa mission de paix en Ukraine, selon le Kremlin

La Russie poursuivra le dialogue avec l'Afrique sur sa mission de paix en Ukraine, selon le Kremlin

Le Président Poutine a accueilli avec un grand intérêt la proposition de la délégation africaine sur le règlement du conflit en Ukraine, lors de la visite de... 11.07.2023, Sputnik Afrique

Les discussions entre la Russie et les pays africains de la mission de paix pour l’Ukraine se poursuivront, a déclaré ce 11 juillet le porte-parole du Kremlin.Précédemment, la mission de paix africaine s’est rendue le 17 juillet à Saint-Pétersbourg pour faire part au Président russe de son plan pour mettre fin au conflit en Ukraine. Toujours dans sa logique de trouver une issue favorable, Vladimir Poutine a encore une fois répété qu'il était ouvert au dialogue, lequel est bloqué par Kiev. Quelques points de l'initiativeLe Président sud-africain, Cyril Ramaphosa, qui dirigeait cette mission de paix en Russie, au lendemain de la visite de celle-ci à Kiev, avait énuméré 10 points lors d'un entretien avec le chef du Kremlin. Notamment la fin du conflit par la voie des négociations, l'assurance de la désescalade des hostilités des deux côtés, et l'importance d'assurer les livraisons de céréales par la mer Noire, qui touche directement les pays africains. De son côté, Volodymyr Zelensky n’a pas soutenu ces modalités.L'initiative de paix africaineCe projet avait été annoncé à la mi-mai par le Président sud-africain et par la Fondation Brazzaville, organisatrice des préparatifs.Cette initiative était initialement composée des Présidents sud-africain Cyril Ramaphosa, sénégalais Macky Sall, zambien Hakainde Hichilema, comorien Azali Assoumani, ougandais Yoweri Museveni, égyptien Abdel Fattah al-Sissi et congolais Denis Sassou-Nguesso.Finalement, la délégation comprenait les Présidents sud-africain, sénégalais, zambien et comorien, ainsi que le Premier ministre égyptien Mostafa Madbuly et les représentants de l'Ouganda et du Congo, pour ses déplacements en Russie et en Ukraine.Elle est la première à avoir été approuvée par les deux parties, Moscou et Kiev, s’est réjouie la Fondation Brazzaville.

