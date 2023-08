https://fr.sputniknews.africa/20230818/xi-jinping-assistera-au-sommet-des-brics-en-personne-confirme-pekin-1061418239.html

Xi Jinping assistera au sommet des BRICS en personne, confirme Pékin

Le leader chinois Xi Jinping se rendra en Afrique du Sud en visite d’État, a confirmé le ministère chinois des Affaires étrangères. Durant ce déplacement, il... 18.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-18T08:27+0200

2023-08-18T08:27+0200

2023-08-18T08:35+0200

afrique subsaharienne

afrique du sud

brics

sommet

xi jinping

cyril ramaphosa

sommet des brics 2023 en afrique du sud

Le ministère chinois des Affaires étrangères a dévoilé le programme de Xi Jinping qui s’apprête à se rendre en Afrique du Sud.Le dirigeant chinois effectuera une visite d’État dans ce pays du 21 au 24 août, selon Hua Chunying, porte-parole de la diplomatie chinoise.Durant sa visite, "suite à l’invitation du Président sud-africain", il participera au sommet des BRICS. L’événement se tiendra du 22 au 24 août à Johannesburg.De plus, pendant son séjour en Afrique du Sud, le Président chinois coprésidera avec Cyril Ramaphosa le sommet des dirigeants sino-africains, selon le communiqué.Le XVe sommet des BRICSLes chefs d'État ou de gouvernement des cinq États membres du groupe - Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud - participeront au sommet.Si le Président sud-africain Cyril Ramaphosa, dont le pays accueille l’événement, Xi Jinping, le Président brésilien Lula da Silva et le Premier ministre indien Narendra Modi assisteront en personne, le Président russe Vladimir Poutine participera par visioconférence. La délégation russe sera dirigée par Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères.

afrique subsaharienne

afrique du sud

