Ces pays, dont deux africains, seront officiellement les nouveaux membres des BRICS

Le Président sud-africain a énuméré les pays qui recevront la proposition de devenir des membres à part entière des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) lors d'une conférence de presse ce jeudi.La décision a été prise à l'issue d'une discussion au cours du sommet du groupe qui s'achève à Johannesburg.La liste finale comprend l’Arabie saoudite, l’Argentine, l’Égypte, les Émirats arabes unis, l’Éthiopie et l’Iran. Ils intégreront le groupe à partir de janvier 2024, a souligné le Président sud-africain.Commentaire des leaders des BRICS à l'expansion du groupeLe Président russe a félicité les nouveaux pays des BRICS, assurant que la Russie continuerait à œuvrer pour étendre l'influence de l'association dans le monde.L’élargissement en cours des BRICS porte un caractère historique et reflète le dévouement des membres du groupe de coopérer avec des pays en développement, a déclaré le Président chinois Xi Jinping.L'adhésion de nouveaux membres aux BRICS servira à renforcer davantage l'organisation et lui donnera une nouvelle dynamique, a pour sa part déclaré le Premier ministre indien Narendra Modi.Après l'élargissement des BRICS, le PIB des pays membres s'élèvera à 37% du PIB mondial, a noté dans son discours le Président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva.Les critères et les modalités de l'élargissement des BRICS ont été définis et concertés la veille, avait déclaré la ministre sud-africaine des Affaires étrangères Naledi Pandor.

