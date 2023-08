https://fr.sputniknews.africa/20230824/lexpansion-des-brics-change-la-donne-selon-le-ministre-sud-africain-du-commerce-1061608846.html

L’expansion des BRICS "change la donne", selon le ministre sud-africain du Commerce

L'élargissement annoncé de la famille des BRICS suscite l'optimisme quant à la croissance économique et commerciale au sein du bloc et en dehors de lui, a... 24.08.2023, Sputnik Afrique

Avec l’adhésion de six nouveaux membres - l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis - les BRICS disposeront d'une population plus importante, d'un marché élargi et de meilleures opportunités d'investissement, a expliqué à Sputnik Afrique le ministre sud-africain du Commerce, de l'Industrie et de la Concurrence Ebrahim Patel.D’après lui, l'intégration de ces six pays renforce les liens entre les économies du Sud, forgeant ainsi une alliance "qui change la donne".Des opportunités pour le monde entierLe ministre a souligné que la croissance accrue génère une demande globale plus élevée, créant des opportunités pour les pays hors BRICS d'exporter leurs produits vers les nations membres. En fin de compte cela contribue, selon lui, à l'amélioration du niveau de vie des populations du monde entier.

