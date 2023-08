https://fr.sputniknews.africa/20230827/les-positions-des-brics-deja-elargies-au-sein-du-g20-se-renforceront-dit-lavrov-1061665855.html

"Les positions des BRICS, déjà élargies, au sein du G20 se renforceront", dit Lavrov

"Les positions des BRICS, déjà élargies, au sein du G20 se renforceront", dit Lavrov

Enrichis de 6 nouveaux membres, les BRICS vont coordonner leurs approches au sein des organisations et forums internationaux, comme l’Onu et le G20, a déclaré... 27.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-27T15:22+0200

2023-08-27T15:22+0200

2023-08-27T15:22+0200

sommet des brics 2023 en afrique du sud

brics

sergueï lavrov

onu

g20

g7

forum

élargissement

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/18/1061599659_0:324:3065:2048_1920x0_80_0_0_de1b61083843ba0c49e3f2f0591cc7fa.jpg

Suite à l’élargissement, le statut des BRICS sur la scène internationale sera renforcé, a avancé Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères."Nous coordonnerons nos approches avec les nouveaux membres au sein l’Onu, du G20 et d’autres plateformes internationales", a-t-il déclaré sur la chaîne télévisée Rossiya-1.Développement des projets mutuellement bénéfiquesLe ministre a mis en lumière les objectifs du groupe: "Nous ne voulons porter atteinte à personne. Nous voulons simplement ne pas être empêchés de développer des projets mutuellement bénéfiques et non dirigés contre qui que ce soit".Réunissant initialement un groupe de cinq économies émergentes, les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) ont intégré cette semaine 6 nouveaux membres: l’Égypte, l’Éthiopie, l’Iran, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l’Argentine.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

brics, sergueï lavrov, onu, g20, g7, forum, élargissement