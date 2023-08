L’extension des BRICS est "une très bonne nouvelle pour l'Afrique et le monde"

"L'Égypte et l'Éthiopie sont les deuxième et troisième pays les plus peuplés d'Afrique. Des pays avec des économies qui croissent rapidement, des investissements dans les infrastructures, des pays qui ont des cultures très fortes, comme d'ailleurs tous les autres pays africains, et qui veulent que cette culture soit respectée, des pays qui veulent aussi s'imposer sur la scène internationale […] C'est donc une très bonne nouvelle pour l'Afrique et pour le monde", explique-t-il ainsi.