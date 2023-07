https://fr.sputniknews.africa/20230728/echanger-en-monnaies-nationales-stimulera-le-commerce-en-afrique-selon-un-economiste-1060880287.html

Échanger en monnaies nationales stimulera le commerce en Afrique, selon un économiste

Échanger en monnaies nationales stimulera le commerce en Afrique, selon un économiste

Le commerce intra-africain pourrait bénéficier des échanges en monnaies locales, a déclaré à Sputnik George Elombi, vice-président de la Banque africaine... 28.07.2023, Sputnik Afrique

Tout bénef. De nombreuses voix s’élèvent en Afrique pour pousser aux échanges en monnaies nationales, qui pourraient s’avérer avantageux pour le commerce sur le continent, comme l’explique à Sputnik George Elombi, vice-président de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank).Ces types de paiements permettent également de contourner le dollar, ce qui fait économiser des commissions aux commerçants africains. L’utilisation du dollar ne se ferait plus qu’à la marge, souligne l’économiste.Encombrant dollarPlusieurs responsables africains ont tonné ces dernières semaines contre le monopole du dollar, qui freine le commerce sur le continent. Le Président kényan, William Ruto, s’était ainsi demandé pourquoi des commerçants kényans devaient forcément passer par le dollar pour commercer avec leurs homologues djiboutiens. Il avait invité lui aussi à utiliser les devises nationales pour "commercer plus librement".Le dollar est "coûteux, punitif, encombrant" pour les pays africains, avait pour sa part récemment déclaré David Sankok, membre kényan de l'Assemblée législative est-africaine. Et le responsable d’appeler à briser "les chaînes du néocolonialisme économique" en revenant aux échanges en devises nationales.La Russie est d’ailleurs prête à explorer des pistes en ce sens. Le Président russe Vladimir Poutine a ainsi proposé aux pays africains de connecteur leurs institutions bancaires au système de paiement russe, pour payer en roubles s’ils le souhaitent. Même logique en Inde, qui avait récemment proposé à des pays comme le Soudan, l'Éthiopie ou le Zimbabwe de commercer en roupies.

