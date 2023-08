https://fr.sputniknews.africa/20230826/plus-le-bloc-est-grand-plus-ses-membres-sont-puissants-un-expert-zambien-sur-lelan-des-brics-1061644247.html

"Plus le bloc est grand, plus ses membres sont puissants": un expert zambien sur l’élan des BRICS

Le choix des nouveaux membres africains des BRICS a été fait en fonction de leur importance dans les différentes zones géographiques, considère auprès de... 26.08.2023, Sputnik Afrique

L’élargissement des BRICS, avec maintenant trois pays africains, aura des conséquences bénéfiques pour le continent, analyse auprès de Sputnik Afrique Lubinda Haabazoka, directeur de l’École supérieure de commerce de l’Université de Zambie.Nouveaux acteurs africainsAinsi, l’Afrique du Sud, qui est dans le groupe depuis 2010, l’Égypte et l’Éthiopie représentent maintenant le continent africain au sein du groupe.Le choix des nouveaux membres a été fait en fonction de leur importance dans les différentes zones géographiques, selon l’expert. "Si vous regardez l’Éthiopie, par exemple, c’est ici que se trouve le siège de l’Union africaine", détaille-t-il. Ensuite, "nous avons désormais l’Égypte pour rassembler les pays arabes africains". Quant à l’Afrique du Sud, sa participation "peut profiter principalement aux pays d’Afrique australe et anglophone".Selon lui, "l'Afrique sera un bienfaiteur majeur" de l’élargissement des BRICS. De plus, avec 3 membres du continent, "les Africains vont considérer cela comme leur propre organisation".Le commerceQuant au volet commercial, l’expert prône le lancement d’un instrument de paiement national basé sur les monnaies nationales africaines, attendu par "le monde entier"."Nous allons maintenant voir que les économies émergentes vont désormais dominer et apprendre à faire des affaires les unes avec les autres", espère-t-il.

