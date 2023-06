https://fr.sputniknews.africa/20230609/le-prince-heritier-saoudien-aurait-menace-les-etats-unis-dune-crise-economique-majeure-1059817406.html

Le prince héritier saoudien aurait menacé les États-Unis d'une crise économique "majeure"

Le prince héritier saoudien aurait menacé les États-Unis d'une crise économique "majeure"

Après que Joe Biden a parlé des "conséquences" pour l'Arabie saoudite concernant la réduction de la production de pétrole en 2022, le prince saoudien Mohammed... 09.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-09T16:39+0200

2023-06-09T16:39+0200

2023-06-09T16:39+0200

états-unis

arabie saoudite

mohamed ben salmane

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104226/26/1042262639_0:239:2793:1810_1920x0_80_0_0_d652a13e7b1c136e4eb7bf2735bb82d0.jpg

Le niveau de tension sans précédent entre les États-Unis et l’Arabie Saoudite est révélé par le Washington Post. Ces pays sont pourtant considérés comme des alliés de longue date.En octobre 2022, Joe Biden a promis des "conséquences" à l'Arabie saoudite pour sa décision de réduire la production de pétrole dans le contexte des prix élevés de l'énergie aux États-Unis.En public, le gouvernement saoudien a poliment défendu ses actions par des déclarations diplomatiques, relate le quotidien.Le prince héritier a affirmé "qu'il ne traitera plus avec l'administration américaine", indique le document. Il aurait promis "des conséquences économiques majeures pour Washington".Pourtant, des mois plus tard, Biden n'a pas encore sanctionné ce pays, et le prince saoudien continue à dialoguer avec de hauts responsables américains. Le dernier exemple en date est la médiation américano-saoudienne dans le dossier soudanais.Fuite de documents sensiblesLe document classifié ne précise pas si la menace du prince héritier a été transmise directement aux responsables américains ou interceptée par les services de renseignement.Ce document a été repéré par le quotidien américain dans le cadre d’une fuite sans précédent d’informations sensibles. À l’origine de cette fuite se trouve le jeune informaticien Jack Teixeira de la Garde nationale aérienne des États-Unis. Il publiait des documents classifiés concernant différents sujets sur la plate-forme Discord.Un porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis a déclaré n’avoir pas eu connaissance "de telles menaces de la part de l'Arabie saoudite", selon le quotidien. L’ambassade saoudienne reste silencieuse.

états-unis

arabie saoudite

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

états-unis, arabie saoudite, mohamed ben salmane, joe biden