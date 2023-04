https://fr.sputniknews.africa/20230414/ce-que-lon-sait-sur-lauteur-presume-de-la-fuite-de-documents-classifies-du-pentagone-1058606774.html

Ce que l’on sait sur l’auteur présumé de la fuite de documents classifiés du Pentagone

Ce que l’on sait sur l’auteur présumé de la fuite de documents classifiés du Pentagone

Un jeune informaticien a été arrêté aux États-Unis dans le cadre de l'enquête sur la fuite de documents confidentiels. Les autorités doivent découvrir comment... 14.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-14T15:39+0200

2023-04-14T15:39+0200

2023-04-14T15:40+0200

états-unis

pentagone

défense

base militaire

secret-défense

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/07/1a/1045928609_0:46:3477:2002_1920x0_80_0_0_69ad8fca82110673fc54ed853e32549d.jpg

L’affaire de la fuite de documents confidentiels américains a pris une nouvelle tournure après l’interpellation de l’homme qui en serait à l’origine. Sputnik retrace ce que l’on sait sur l’affaire.Interpellation "sans incident"Jack Teixeira, de la Garde nationale aérienne des États-Unis, a été interpellé "sans incident" le 13 avril à Dighton, une petite ville rurale au sud de Boston (Massachusetts).Sur les images d’arrestation diffusées par les chaines américaines en direct, on pouvait voir un homme, portant un t-shirt gris et un short rouge, reculer lentement vers des soldats avant d’être interpellé, puis escorté vers un véhicule d’allure civile.Le Bureau de la Garde nationale aérienne a précisé que Jack Teixeira s’était engagé en septembre 2019 et qu’il était un spécialiste des technologies de l’information et des communications. En 2022 il a atteint le grade d’aviateur de premier grade, pas considéré comme très élevé.Ce 14 avril l’homme de 21 ans devrait comparaître devant un tribunal.Pour "tenir au courant" des actions du gouvernementLe motif qui l’a guidé reste pour l'instant insaisissable. Il n'était pas un lanceur d'alerte, selon son entourage, écrit New York Times.Tout de même, il voulait "tenir (les autres) au courant" des actions du gouvernement, explique l’un des témoins, selon le Washington Post. Le jeune homme portait ainsi "un regard sombre sur le gouvernement".Activité sur DiscordQuelques heures avant l’interpellation, le Washington Post a retracé son itinéraire numérique. Ainsi, il était membre d’un groupe privé sur la plateforme Discord, très populaire parmi les amateurs des jeux vidéo. Il y avait une vingtaine de personnes dans le groupe, principalement des hommes et des adolescents. Ils avaient tous un point commun: leur amour des armes à feu, du matériel militaire et de Dieu.Au sein de ce groupe l’homme, sous le pseudonyme de OG, a publié pendant des mois des centaines de documents qui semblaient être des transcriptions intégrales de renseignements classifiés ramenés de son travail. OG avait demandé aux autres membres du groupe de ne pas diffuser les documents.Documents reproduits à la mainOG passait des heures à l’intérieur d’une installation sécurisée où l’utilisation de téléphones portables et d’appareils électroniques est interdite, selon le Washington Post.Au début, il reproduisait les documents à la main puis les publiait sur Discord. Fin 2022, face au manque visible d’intérêt de son audience et à la lourdeur de retranscrire et résumer les documents, OG a commencé à en publier des photos.La traqueDes dizaines de photos ont été relayées sur Twitter, Telegram ou Discord ces derniers jours, certains ayant circulé sur Internet depuis des semaines ou des mois, avant d’attirer l’attention de la presse la semaine dernière.Les autorités américaines traquaient Jack Teixeira depuis plusieurs jours, selon New York Times.Les sujets des documentsBeaucoup concernent les hostilités en Ukraine, dont les estimations des pertes, des capacités des défenses antiaériennes de l’Ukraine, des scénarios du conflit, des situations sur des fronts spécifiques. Des documents semblent aussi indiquer que les États-Unis espionnent certains de leurs alliés.La fuite pose "un risque très grave" à la sécurité nationale des États-Unis, avait précédemment réagi le Pentagone. Une enquête pénale a été ouverte, le ministère de la Défense évalue les conséquences éventuelles.Moscou n'a pas exclu qu'il y ait eu un acte délibéré de désinformation.

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

états-unis, pentagone, défense, base militaire, secret-défense