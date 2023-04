https://fr.sputniknews.africa/20230413/le-washington-post-pretend-avoir-trouve-qui-est-a-lorigine-de-la-fuite-de-documents-du-pentagone-1058584022.html

Le Washington Post prétend avoir trouvé qui est à l’origine de la fuite de documents du Pentagone

Un homme d’une vingtaine d’années, amateur d’armes, travaillant sur une base militaire, serait à l’origine de la fuite sans précédent de documents classifiés... 13.04.2023, Sputnik Afrique

Alors que les médias mondiaux continuent de déchiffrer le contenu des centaines de documents du Pentagone issus d’une fuite importante, le quotidien américain Washington Post aurait trouvé l’auteur présumé.Il s’agirait d’un jeune d’une vingtaine d’années, amateur "d’armes, de culture militaire et de Dieu", qui faisait partie d’un groupe privé sur la plateforme Discord. Il avait comme pseudonyme OG. En 2022, il a commencé à publier des messages chargés d'acronymes et de formules en langues étranges, qui seraient en fait des documents confidentiels. L’individu a régulièrement publié pendant des mois des centaines de pages recopiées.Selon l’un des membres de ce groupe, "OG" passait une partie de sa journée à l’intérieur d’une base militaire où il travaillait. Cette installation sécurisée interdisait les téléphones portables et autres appareils électroniques.Fuite massiveDes dizaines de photos de ces documents ont été relayées sur Twitter, Telegram ou Discord ces derniers jours, certains ayant circulé sur Internet depuis des semaines ou des mois, avant d’attirer l’attention de la presse.Les autorités américaines enquêtent sur la fuite, mais n’ont pas publiquement confirmé l’authenticité des documents publiés en ligne.Outre le sujet ukrainien, certains documents semblent indiquer une collecte de renseignements opérée par les États-Unis et ciblant certains de leurs alliés.Moscou n'exclut pas qu'il y ait eu un acte délibéré de désinformation.

