Les fuites du Pentagone contiennent des scénarios inattendus du conflit en Ukraine

Le Pentagone aurait prévu quatre développements différents du conflit en Ukraine dans des circonstances imprévues, comme une frappe de Kiev contre le Kremlin, affirme le New York Times en se référant à un document secret datant du 24 février 2022, qui a récemment fuité sur Internet.Selon le journal, l'un de ces scénarios prévoit une frappe ukrainienne sur le Kremlin. Dans ce cas, l'armée américaine s’attend à une escalade massive du conflit, avec notamment l'annonce d'une "mobilisation générale" en Russie et l'éventuelle "utilisation d'armes nucléaires tactiques".Les États-Unis sont sérieusement préoccupés par la possibilité d'une telle frappe de Kiev, ils sont donc réticents à donner des missiles à longue portée à l’Ukraine, écrit le New York Times.D'autres circonstances imprévues susceptibles d’affecter l’évolution du conflit seraient la mort des Présidents de la Russie ou de l'Ukraine, ainsi que la destitution des commandants des Forces armées russes. Cependant, le journal ne donne pas de détails sur l'évolution possible des événements dans ces cas-là.Le New York Times note que de telles prévisions sont "un produit assez typique" des services de renseignement.Les États-Unis mènent l’enquête pour savoir comment ces documents ont fuitéLa semaine dernière, le New York Times a annoncé que le Pentagone enquêtait sur une fuite sur les réseaux sociaux de documents décrivant l'état des troupes ukrainiennes ainsi que les plans des États-Unis et de l'Otan pour les renforcer.Les fichiers auraient été diffusés sur les "chaînes Telegram progouvernementales russes". Il a été allégué que plus de 100 documents pourraient se trouver sur Internet, les dommages causés sont estimés importants. Le Pentagone a confirmé à Sputnik qu'il étudiait les informations concernant cette fuite. Selon Dmitri Peskov, porte-parole du Président russe, la Russie ne doute pas que les États-Unis et l'Otan soient directement ou indirectement impliqués dans le conflit.La Maison-Blanche n’a ni confirmé ni infirmé l'authenticité des documents publiés en ligne et refuse de commenter cette fuite.

