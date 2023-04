https://fr.sputniknews.africa/20230408/de-nouveaux-documents-us-classifies-concernant-lukraine-apparaissent-sur-le-web-selon-le-nyt-1058440110.html

De nouveaux documents US classifiés concernant l’Ukraine apparaissent sur le Web, selon le NYT

2023-04-08T12:44+0200

Le New York Times a annoncé le 7 avril une nouvelle fuite de documents classifiés relatifs à l’Ukraine, au Moyen-Orient et à la Chine, au lendemain des premières révélations.La fuite aurait alarmé le Pentagone et aurait ajouté de l’inquiétude à une "situation qui semblait avoir pris l’administration Biden au dépourvu".Cauchemar pour les services du renseignementSelon des responsables américains, elle pourrait être "extrêmement préjudiciable" étant donné son ampleur: des analystes parlent de plus de 100 documents.Parmi ceux-ci figure une carte des batailles à Artiomovsk (Bakhmout), ville stratégique du Donbass, en proie aux combats depuis des mois. Elle a été publiée sur le forum 4chan.Un haut responsable du renseignement a qualifié cette fuite de "cauchemar pour les Five Eyes", la communauté des services de renseignement des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande.Le ministère américain de la Justice a déclaré qu’il avait ouvert une enquête et qu’il était en communication avec le ministère de la Défense.Preuve de l’implication des USA en UkraineUn jour plus tôt, le New York Times a fait savoir que le Pentagone enquêtait sur une autre fuite de documents classifiés publiés sur les réseaux sociaux et détaillant les plans secrets américains et ceux de l’Otan sur les hostilités en Ukraine.Un des documents contenait notamment des informations sur 12 brigades qui étaient en train d'être formées, dont neuf apparemment par les États-Unis et d'autres alliés de l'Otan.

