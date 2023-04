https://fr.sputniknews.africa/20230407/le-pentagone-enquete-sur-une-fuite-de-plans-secrets-sur-le-conflit-en-ukraine-1058432160.html

Le Pentagone enquête sur une fuite de plans secrets sur le conflit en Ukraine

Le Pentagone enquête sur une fuite de plans secrets sur le conflit en Ukraine

Des documents classifiés détaillant les plans secrets des États-Unis et de l'Otan sur les hostilités en Ukraine ont fuité sur les réseaux sociaux, relate le... 07.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-07T13:56+0200

2023-04-07T13:56+0200

2023-04-07T13:56+0200

donbass. opération russe

otan

états-unis

ukraine

pentagone

fuite

défense

conflit ukrainien

international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/07/1d/1055681359_0:0:1113:626_1920x0_80_0_0_10b3f1bc51100f642932ff63124bb83d.jpg

Le Pentagone enquête sur la fuite de documents classifiés récemment publiés sur les réseaux sociaux et détaillant les plans secrets américains et ceux de l'Otan, écrit le New York Times en citant des hauts responsables de l'administration Biden.Ces papiers concernent notamment le renforcement de l'armée ukrainienne avant une contre-offensive prévue contre la Russie, précise le quotidien. Datant de cinq semaines, ils offrent la vision américaine et ukrainienne de la situation au 1er mars.Des unités formées par l'OtanSelon des analystes cités dans l'article, certaines parties des documents semblaient authentiques et fourniraient à la Russie des informations précieuses telles que les calendriers de livraisons d'armes, et le nombre de troupes ukrainiennes.Un des documents contient notamment des informations sur 12 brigades qui sont en train d'être formées, dont neuf apparemment par les États-Unis et d'autres alliés de l'Otan.Sur ces neuf brigades, six seraient prêtes d'ici le 31 mars et les autres d'ici le 30 avril, selon les documents. L'équipement total nécessaire pour ces unités serait de plus de 250 chars et de plus de 350 véhicules mécanisés."Nous sommes au courant des informations concernant les publications sur les réseaux sociaux et le département examine la question", a déclaré Sabrina Singh, attachée de presse adjointe au Pentagone.Les responsables de la Maison-Blanche n'ont pas pour l'instant réussi à faire supprimer ces publications du Web, selon le journal.

états-unis

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

otan, états-unis, ukraine, pentagone, fuite, défense, conflit ukrainien, international