Le Nigeria lance la production d’une nouvelle variété de pétrole

Le Nigeria lance la production d’une nouvelle variété de pétrole

2023-11-08T18:30+0100

2023-11-08T18:30+0100

2023-11-08T18:30+0100

Un nouveau brut nigérian arrive sur le marché international du pétrole. Baptisée Nembe, la nouvelle variété a déjà été exportée vers la France et les Pays-Bas, a annoncé la Compagnie pétrolière nationale (NNPC) dans un communiqué.Le pays compte exporter tous les mois deux cargaisons de ce brut, de 950.000 barils chacune. Les deux premières ont déjà été acheminées vers la France et les Pays-Bas, précise le document.Le Nembe a une densité API de 29°, ce qui a permis à la NNPC de la qualifier d’"attractive". De plus, la variété a une faible teneur en soufre et une faible empreinte carbone, grâce à l'élimination des gaz de torche. Ces propriétés répondent parfaitement aux exigences des principaux acheteurs en Europe, se félicite la NNPC.Le lancement de la production de ce brut marque aussi la mise en service du nouveau terminal d'exportation de pétrole brut de Nembe (NCOET). Cette installation est une unité flottante de stockage et de déchargement capable de stocker deux millions de barils de pétrole brut et de les décharger sur n'importe quel pétrolier.La plateforme est en mesure de charger 25.000 barils par heure et va exporter plus de 3,6 millions de barils de pétrole brut par mois lorsqu'elle fonctionnera à pleine capacité, assure la NNPC.La compagnie a également indiqué que le brut Nembe était auparavant mélangé à du Bonny Light et exporté via le terminal pétrolier et gazier de Bonny. Cependant le transit a été limité à cause de problèmes de sécurité et n’a repris que récemment, lorsqu’une solution a été trouvée.La volonté d’exploiter à fond son potentiel pétrolierMême si l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) considère le Nigeria comme le premier producteur de brut en Afrique, le pays reste en dessous de ses capacités avec 1,347 million de barils par jour produits en septembre. Le quota de l’Opep est fixé à 1,8 million de bpj.En octobre, le ministre des Ressources pétrolières du pays, Heineken Lokpobiri, a déclaré que son pays était en mesure de "produire jusqu’à 2 millions de barils par jour, sans investissements supplémentaires". Il a précisé que c’étaient le vandalisme contre les pipelines et les raffineries illégales et qui l’en empêchaient.Pour augmenter la production de pétrole, le Nigeria entreprend notamment de relancer les raffineries qui sont actuellement à l’arrêt. L’une d’elles, celle de Kaduna, est en cours de rénovation et devrait être remise en service d’ici la fin de l’année 2024. Une fois sa pleine capacité atteinte, cette installation pourra fournir au pays 100.000 de bpj supplémentaires.

