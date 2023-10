Le plus gros producteur de brut d’Afrique lance un nouveau projet pétrolier

https://fr.sputniknews.africa/20231030/le-plus-gros-producteur-de-brut-dafrique-lance-un-nouveau-projet-petrolier-1063205899.html

La raffinerie de Kaduna, dans le nord du Nigeria sera relancée au cours du quatrième trimestre 2024, a déclaré la Compagnie pétrolière nationale (NNPC) suite à une inspection menée le 28 octobre par Heineken Lokpobiri, ministre des Ressources pétrolières du pays.Celui-ci a constaté des "progrès significatifs" dans les travaux et a promis un soutien fédéral pour assurer l’achèvement du projet dans les délais prévus.Pour réhabiliter la raffinerie de Kaduna, fermée pour rénovation en 2021, la NNPC avait signé en février un contrat de 741 millions de dollars avec l’entreprise sud-coréenne Daewoo Engineering&Construction, rappellent les médias.Premier producteur de pétrole d’AfriquePlus tôt en octobre, le ministre Lokpobiri avait affirmé que son pays était en mesure de "produire jusqu’à 2 millions de barils par jour, sans investissements supplémentaires". Ce sont surtout des raffineries illégales et le vandalisme contre les pipelines qui l’en empêchent, avait-il précisé.En septembre, le Nigeria était le plus gros producteur d’or noir du continent africain, avec une production de 1,347 million de barils par jour, selon l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep). Le pays a ainsi devancé la Libye (1,196 million) et l’Angola (1,11 millions).Cependant, même avec ces volumes, le Nigeria reste en dessous du quota établi par l’Opep, à savoir 1,8 million de barils par jour.

