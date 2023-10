https://fr.sputniknews.africa/20231005/le-nigeria-peut-produire-2-millions-de-barils-sans-investissements-dit-un-ministre-du-pays-1062556118.html

"Le Nigeria peut produire 2 millions de barils sans investissements", dit un ministre du pays

Produisant plus de 1 million de barils d’or noir quotidiennement, l’industrie pétrolière nigériane est capable de doubler sa production sans aucun... 05.10.2023, Sputnik Afrique

L’un des plus grands producteurs africains de pétrole, le Nigeria, est en capacité de pratiquement doubler sa production à tout moment, c’est ce qui ressort d’une interview accordée par le ministre nigérian des Ressources Pétrolières à Bloomberg TV.Mais ces derniers temps, le pays fait face aux problèmes de sécurité liés au vandalisme des pipelines et aux vols de pétrole, a-t-il noté. Une raison pour laquelle, "nous n’avons pas été en mesure de respecter notre propre quota de production que nous a donné l’OPEP".Par ailleurs, le Nigeria tente de contrecarrer ce fléau. Depuis début septembre, son armée a découvert et détruit presque 90 sites illégaux de raffinage de pétrole dans la région du delta du Niger.Projets à venirDe son côté, le ministre a également indiqué que le pays construisait de nouvelles raffineries "pour satisfaire le marché intérieur puis mondial".Enfin, le Nigeria a pour ambition d’éléver sa production jusqu’à plus de deux millions de barils par jour vers la fin de 2023 et au premier trimestre 2024, a souligné M. Lokpobiri auprès du média américain.Ce pays est le troisième plus grand producteur d’or noir du continent africain, selon un classement publié en septembre par la plateforme Trading Economics. La liste tient principalement compte de la production pétrolière en mai, juin ou juillet 2023.Avec sa production de 1.081 mille bl/j, le Nigeria talonne l’Angola qui a réalisé 1.149 mille bl/j. Les deux pays sont légèrement devancés par la Libye, classée première en Afrique, ayant produit 1.173 mille barils par jour.Sur l’échelle internationale, le Nigeria se positionne au 17e rang.

