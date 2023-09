https://fr.sputniknews.africa/20230923/ce-projet-de-lhomme-le-plus-riche-dafrique-pourrait-changer-la-donne-au-nigeria-1062302232.html

Ce projet de l’homme le plus riche d’Afrique pourrait changer la donne au Nigeria

Un projet pharaonique. La méga-raffinerie Dangote va bientôt ouvrir dans la zone franche de Lekki, a déclaré Devakumar Edwin, directeur exécutif du groupe à S&P Global. Le complexe, qui aura coûté plus de 19 milliards de dollars à l’homme d’affaires Aliko Dangote, débutera une production de 370.000 barils par jour en octobre, en majorité du diesel et du carburant pour avion.Afin de ne pas dépendre uniquement du pétrole brut nigérian, la raffinerie a été conçue pour traiter la plupart des bruts africains, ainsi que le pétrole léger du Moyen-Orient. La Russie pourrait aussi approvisionner les infrastructures, si le marché le permet.L’installation pourrait rendre le Nigeria autosuffisant à long terme, lorsqu’elle aura atteint sa pleine capacité de 650.000 barils par jour. Un bond en avant, alors que le pays continue d’importer la plupart de ses produits raffinés, tout en étant le deuxième producteur de pétrole d’Afrique.En route vers l’exportationLa raffinerie permettra donc d’approvisionner le marché intérieur, alors que les prix du carburant ont grimpé en flèche, avec la fin des subventions à la pompe décidée fin mai par le Président Bola Tinubu. Mais cette nouvelle structure pourrait aussi permettre au Nigéria de se tourner vers l’exportation.Les analystes de S&P Global estiment que la raffinerie n’atteindra pas sa pleine capacité opérationnelle avant la mi-2025 et met en garde contre des retards. Néanmoins, la raffinerie pourrait permettre au Nigéria d’inverser la courbe des importations jusqu’en 2040.Le cimentier nigérian Aliko Dangote est nanti d’une fortune de 17 milliards de dollars, ce qui fait de lui l’homme le plus riche d’Afrique. Il occupe aussi la 105e place dans le top-500 des milliardaires de la planète établi par Bloomberg.

