Top 10 des plus grands producteurs de pétrole en Afrique en 2023

La Libye, l’Angola et le Nigeria occupent le podium des plus grands producteurs de pétrole sur le continent africain, selon les données du portail économique... 11.09.2023, Sputnik Afrique

Un nouveau classement des dix principaux producteurs africains de pétrole a été publié par la plateforme Trading Economics. Cette liste tient principalement compte de la production pétrolière en mai, juin ou juillet 2023.La Libye, classée première en Afrique qui a produit 1.173 mille barils par jour (bbl/j) en juillet dernier, se place sur la 15e position dans la notation internationale, suivie par l’Angola et le Nigeria. Ces deux autres géants pétroliers ont respectivement réalisé 1.149 mille bbl/j et 1.081 mille bl/j. Ils clôturent le podium en Afrique se positionnant respectivement sur le 16e et le 17e rang dans le classement mondial.L’Algérie (955 millee bbl/j en juillet) et l’Égypte (565 milles bbl/j en mai) ferment le top-5, occupant les 19e et 27e places au monde.Suivent ensuite la République du Congo (282 milles bbl/j en juillet), le Gabon(193 milles bbl/j en juillet), le Soudan (milles 187 bbl/j en avril), le Ghana (173 milles bbl/j en mai) et le Tchad (88 milles bbl/j en mai) qui font partie du reste de la première dizaine des producteurs de cet hydrocarbure précieux en Afrique. À l’échelle mondiale, ils apparaissent dans la troisième dizaine des exportateurs de pétrole sauf le Tchad qui occupe la 41e place avec 88 bbl/j.Voici le classement des 10 principaux pays producteurs de pétrole en Afrique.Selon la précédente version du classement des principaux exportateurs mondiaux de pétrole établis par le même portail Trading Economics sur les données réactualisées en avril, ces trois mêmes pays étaient en tête. À l’époque la Libye a fait état de 1.135 milles bbk/j, suivie par l’Angola (1.063 milles bbl/j). Ensuite venaient l’Algérie et le Nigeria avec 999 milles bbl/j.

