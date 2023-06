https://fr.sputniknews.africa/20230608/le-nigeria-se-lance-dans-la-production-de-nouveau-petrole-1059794791.html

Le Nigeria se lance dans la production de "nouveau pétrole"

Le Nigeria se lance dans la production de "nouveau pétrole"

Les autorités nigérianes ont donné des concessions à une compagnie minière canadienne pour l'exploration de lithium. Ce métal, utilisé pour fabriquer des piles...

Alors que la demande mondiale pour le lithium explose, le Nigeria, qui abrite d’importants gisements de ce métal, se lance dans son exploration.Ainsi, la compagnie minière canadienne Thor Explorations a annoncé fin mai qu’elle avait obtenu des concessions minières. La compagnie a l’intention d’y développer une première mine de lithium à grande échelle.Ces concessions regroupées sous le projet de lithium West Oyo concentrent ce que la compagnie considère comme le plus important gisement de pegmatite du Nigeria. La zone couvre plus de 600 km² et est située dans les États de Kwara et d’Ekiti.Élément crucialLe lithium est utilisé pour fabriquer des piles électriques et batteries d'accumulateurs rechargeables ou à haute tension. Les batteries au lithium-ion chargent plus rapidement, durent plus longtemps et ont une densité énergétique supérieure, ce qui se traduit par des batteries plus légères et par une plus grande autonomie.Pour le moment, malgré des ressources minérales d’une valeur de 700 milliards de dollars selon le SMDF, le secteur minier n’a contribué qu’à hauteur de 0,45% au PIB nigérian en 2020 grâce essentiellement à l’exploitation de carrières, d’après le média Agence Ecofin.

