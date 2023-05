https://fr.sputniknews.africa/20230529/la-russie-interessee-par-lachat-de-lithium-zimbabween-1059565361.html

La Russie intéressée par l’achat de lithium zimbabwéen

La Russie intéressée par l’achat de lithium zimbabwéen

La Russie manifeste son intérêt pour acheter du lithium au Zimbabwe, les négociations sont en cours, selon un sénateur zimbabwéen. Ce métal est généralement... 29.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-29T14:15+0200

2023-05-29T14:15+0200

2023-05-29T14:15+0200

afrique subsaharienne

zimbabwe

minéral

métaux précieux

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/09/14/1056232391_0:0:2474:1392_1920x0_80_0_0_bb4aae0ef23ba0f46fc3b26ad27a56ea.jpg

La Russie mène des discussions avec le Zimbabwe concernant l’achat de lithium, a fait savoir à Sputnik Michael Rueben Nyambuya, vice-président du sénat zimbabwéen. Selon lui, ces négociations sont actuellement "en cours".Riche en réserves minérales, le pays africain a "suffisamment d'expérience dans l’exploration et le traitement" de ce métal, selon lui. Le lithium est utilisé pour fabriquer des piles électriques et batteries d'accumulateurs rechargeables ou à haute tension. Les batteries au lithium-ion chargent plus rapidement, durent plus longtemps et ont une densité énergétique supérieure, ce qui se traduit par des batteries plus légères et par une plus grande autonomie."Intentions sérieuses" des groupes russesNombre d'entreprises russes engagées dans "l'extraction de platine" sont présentes au Zimbabwe, selon le sénateur. "Je ne serais pas surpris qu'ils aient des intentions sérieuses concernant le lithium", a-t-il avancé.Le Zimbabwe a produit de la platine, du chrome, du charbon et de l’or pour 9,77 milliards de dollars, selon un rapport réalisé en 2022 par l’Economist Intelligence Unit, la division de recherche et d’analyse de The Economist Group.

afrique subsaharienne

zimbabwe

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, zimbabwe, minéral, métaux précieux