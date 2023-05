https://fr.sputniknews.africa/20230531/la-diplomatie-russe-sattend-au-renforcement-des-relations-avec-le-nigeria-1059628778.html

La diplomatie russe s’attend au renforcement des relations avec le Nigeria

La diplomatie russe s'attend au renforcement des relations avec le Nigeria

À la suite de l’investiture du nouveau chef de l’État nigérian, la Russie espère renforcer avec ce pays ses liens dans les domaines politique, commercial et... 31.05.2023, Sputnik Afrique

Bola Ahmed Tinubu a prêté serment le 29 mai à Abuja pour devenir officiellement le nouveau Président du Nigeria. Dans ce contexte de changement d’autorité, le ministère russe des Affaires étrangères espère que les deux pays renforceront leurs relations dans plusieurs domaines.En outre, le ministère russe a exprimé la certitude que le dirigeant nigérian "fera tous ses efforts pour relever les défis ambitieux du développement socio-économique du pays et poursuivra constamment une politique visant à renforcer le rôle et l'influence du Nigeria dans les affaires régionales et internationales".

