Tinubu prête serment en tant que nouveau Président du Nigeria

Le pays le plus peuplé d'Afrique a un nouveau Président. La cérémonie d'investiture du nouveau chef d'État s'est déroulée ce 29 mai au Nigeria. 29.05.2023, Sputnik Afrique

Bola Tinubu a prêté serment, ce lundi 29 mai, lors d'une cérémonie d'investiture à Abuja, pour devenir officiellement le nouveau Président du Nigeria, succédant ainsi à Muhammadu Buhari à la tête du pays le plus peuplé d'Afrique. "Nous avons la corruption, l'insécurité et de nombreux problèmes auxquels nous sommes confrontés mais ne me plaignez pas. J'ai demandé le poste. J'ai fait campagne pour cela. Aucune excuse", a déclaré l'ancien gouverneur de l'État de Lagos.Bola Tinubu, 71 ans, a été investi en présence de milliers de Nigérians et de plusieurs invités dont des chefs d'État et de gouvernement et leurs représentants, selon des médias.Le président de l'Assemblée populaire nationale algérienne, Brahim Boughali, a participé à la cérémonie en qualité de représentant du Président Abdelmadjid Tebboune.

