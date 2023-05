https://fr.sputniknews.africa/20230512/ce-pays-detrone-le-nigeria-en-tant-que-premier-producteur-africain-de-brut-1059211355.html

Ce pays détrône le Nigeria en tant que premier producteur africain de brut

Ce pays détrône le Nigeria en tant que premier producteur africain de brut

Selon les données du rapport mensuel sur le marché pétrolier en avril 2023 de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole, l’Angola est désormais le... 12.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-12T16:17+0200

2023-05-12T16:17+0200

2023-05-12T16:17+0200

international

afrique subsaharienne

angola

nigeria

opep

production petrolière

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/05/0a/1045576336_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3584c6c6b342bbcad8824958eaee4f17.jpg

Le rapport mensuel sur le marché pétrolier pour le mois d’avril 2023 publié par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) le 11 mai indique que le Nigeria a perdu son titre de premier producteur de pétrole brut en Afrique.Il a cédé sa place à l’Angola qui a enregistré une production de 1,06 million de barils par jour.La production pétrolière du Nigeria a chuté de 23%, à 999.999 barils par jour en avril 2023, contre 1,3 million de barils le mois de mars 2023.Selon le quotidien nigérian Vanduard, le chiffre de l'OPEP est proche de celui de la Nigerian Upstream Petroleum Regulatory Commission (NUPRC), l'autorité de régulation de l'industrie pétrolière nigériane, qui montre que le Nigeria a produit 998.602 barils par jour au cours de la période.La production totale en baisseLe rapport de l’OPEP indique en outre que la production totale de pétrole brut de l’OPEP+ était en moyenne de 28,60 millions de barils par jour en avril 2023, soit une baisse de 191.000 barils par jour, d'un mois sur l'autre. Dans l'ensemble, le rapport a montré que la production de pétrole brut a augmenté principalement en Arabie saoudite, en Angola et en Iran, tandis que la production en Irak et au Nigeria a diminué.Prévisions de croissance pratiquement inchangéesPour l'année en cours, les prévisions de croissance de la demande en pétrole restent pratiquement "inchangées", par rapport à sa dernière évaluation en avril, soit une hausse de 2,3 millions de barils par jour par rapport à 2022.L’OPEP souligne cependant que "ces prévisions sont soumises à de nombreuses incertitudes, notamment l'évolution de l'économie mondiale et les tensions géopolitiques persistantes".

afrique subsaharienne

angola

nigeria

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, afrique subsaharienne, angola, nigeria, opep, production petrolière