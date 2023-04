https://fr.sputniknews.africa/20230428/lopep-nomme-le-premier-producteur-de-petrole-dafrique-pour-mars-1058917800.html

L’OPEP nomme le premier producteur de pétrole d’Afrique pour mars

L’OPEP nomme le premier producteur de pétrole d’Afrique pour mars

Un rapport de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) place le Nigeria en tête des producteurs de pétrole africains pour le mois de mars avec... 28.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-28T21:51+0200

2023-04-28T21:51+0200

2023-04-28T21:51+0200

afrique

afrique subsaharienne

afrique du nord

opep

pétrole

nigeria

algérie

angola

république du congo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102391/23/1023912332_0:141:3500:2110_1920x0_80_0_0_1884159ba947f1f30155a9ef9a553e80.jpg

Le Nigeria a été le premier producteur africain de pétrole en mars, devançant l’Algérie, l’Angola et le Congo, d’après un rapport de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) cité par le quotidien nigérian de langue anglaise The Guardian.Selon les données de l’OPEP, le Nigeria a produit 1,268 million de barils de pétrole brut par jour (bpj) en mars. L'Algérie, l'Angola et le Congo ont enregistré respectivement 1,01 million, 972.000 et 270.000 barils par jour.Viennent ensuite le Gabon (200.000 barils) et la Guinée équatoriale (50.000).Dans son rapport, l'OPEP rappelle que le Nigeria avait produit 1,306 million de bpj en février.Baisse de productionPourtant, la Nigerian Upstream Petroleum Regulatory Commission (NUPRC) avait signalé que la production avait été la plus faible depuis le début de l'année, note le journal.En mars, le Nigeria n'a pas atteint son quota de 1,8 million de bpj fixé par l’OPEP ni sa référence budgétaire de 1,6 million de bpj pour 2023. Ces résultats s’expliquent par un manque d'investissements, des risques sécuritaires et de sabotage de la production, d’après The Guardian.

afrique

afrique subsaharienne

afrique du nord

nigeria

algérie

angola

république du congo

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, afrique subsaharienne, afrique du nord, opep, pétrole, nigeria, algérie, angola, république du congo