Ce pays maghrébin dans le top 5 des producteurs africains d’hydrocarbures liquides en 2023

Ce pays maghrébin dans le top 5 des producteurs africains d'hydrocarbures liquides en 2023

Alors que l'approvisionnement de l'Afrique en hydrocarbures liquides en 2023 devrait représenter jusqu'à 8% des volumes mondiaux, plus de 80% de cette quantité...

Dans son dernier rapport sur le paysage énergétique africain Les Perspectives de l'état de l'énergie en Afrique pour le premier trimestre 2023, la Chambre africaine de l'énergie évalue à 8% des volumes mondiaux l’approvisionnement de l’Afrique en hydrocarbures liquides (brut+condensats).80% de la production totale de l’Afrique (environ 5,76 millions de barils par jour) sont livrés par cinq principaux producteurs.Les trois premiersLe premier pays du classement est le Nigeria, produisant 1,3 million de barils par jour (Mb/j). Après que la production a baissé ces dernières années suite à l’impact du Covid-19, au vol de pétrole et au vandalisme, les efforts du gouvernement dans la lutte contre la criminalité et la protection des infrastructures commencent à porter leurs fruits.La Libye occupe la deuxième position avec 1,2 million de barils par jour.Fortement touchée par l’instabilité politique et la pandémie de Covid-19, la production libyenne a ainsi pu rebondir. Depuis, la production reste relativement stable et est attendue au même niveau en 2023.L’Angola, troisième du podium, a inversé en 2021 et 2022 la tendance à la baisse de la production et compte sur 1,13 Mb/j en 2023.Les deux autres pays du top 5 africain sont l’Algérie (1,06 Mb/j) et l’Égypte (460.000 barils par jour).L’Algérie et l’ÉgypteL’Algérie a progressivement augmenté sa production depuis 2020 (930.000 b/j). En 2021, elle produisait déjà 940.000 b/j, puis 1,07 Mb/j en 2022. Suite aux baisses de production annoncées par l’OPEP en 2022, la production algérienne est tombée à 1,06 Mb/j.En Égypte, le cinquième pays du classement, la production en 2023 devrait rester stable à 460.000 bpj. Cela fait suite à deux années de stabilité de la production en 2021 et 2022.

