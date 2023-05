https://fr.sputniknews.africa/20230519/lalgerie-depasse-les-pays-arabes-sur-la-croissance-des-exportations-de-gnl-1059357291.html

L’Algérie dépasse les pays arabes sur la croissance des exportations de GNL

L’Algérie dépasse les pays arabes sur la croissance des exportations de GNL

Au niveau arabe, les exportations algériennes de GNL ont enregistré la croissance la plus considérable pour le premier trimestre de 2023, selon un rapport de... 19.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-19T18:35+0200

2023-05-19T18:35+0200

2023-05-19T18:35+0200

algérie

gaz naturel liquéfié (gnl)

exportations

énergie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104068/90/1040689047_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_2366ed7b0341b36b3e0bfe3b93f0d016.jpg

L’Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (OPAEP) a rendu public un rapport sur les exportations de gaz liquéfié selon lequel l’Algérie est devenue le leader régional.Elle est ainsi parvenue à dépasser les autres pays arabes en affichant un taux de croissance annuel de 16,7% au cours du premier trimestre 2023. Les exportations ont atteint près de 2,8 millions de tonnes, contre 2,4 millions de tonnes lors de la même période de l’année dernière, où un léger déclin a été enregistré.Exportations vers l’EuropeParmi les marchés européens, l’Italie et la France ont été les principaux destinataires des envois algériens.En outre, depuis le début de cette année, l’Algérie a livré 29’312 GWh de gaz par gazoduc en Espagne, selon le dernier rapport statistique de l’opérateur espagnol de gestion des infrastructures énergétiques Enagás. Ici s’ajoutent les 4’878 GWh de GNL fourni par méthaniers. Selon l’Enagás, l’Algérie a donc couvert 24,2% de la demande espagnole et a dépassé les États-Unis et la Russie dans ce domaine.

algérie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

algérie, gaz naturel liquéfié (gnl), exportations, énergie