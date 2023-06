https://fr.sputniknews.africa/20230609/ces-producteurs-africains-du-petrole-sont-dans-le-top-20-mondial-1059807981.html

Ces producteurs africains du pétrole sont dans le top 20 mondial

Ces producteurs africains du pétrole sont dans le top 20 mondial

La Libye, l’Angola, le Nigeria et l’Algérie figurent dans le top 20 mondial des pays producteurs d’or noir, selon le classement du portail spécialisé Trading... 09.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-09T09:29+0200

2023-06-09T09:29+0200

2023-06-09T09:34+0200

afrique subsaharienne

maghreb

pétrole

hydrocarbures

production petrolière

libye

angola

algérie

nigeria

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104266/04/1042660481_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_5650822418e2f5794c410c17d6e56a26.jpg

Plusieurs États africains figurent dans le classement mondial des producteurs de pétrole brut, établi par le portail Trading économics.Ainsi, le premier producteur africain, selon le classement, est la Libye avec un volume de 1.135.000 barils par jour (b/j), selon les dernières données actualisées en avril. Elle est suivie par l’Angola (1.063.000 b/j). Ensuite viennent l’Algérie et le Nigeria avec 999.000 b/j.Au niveau mondial, la Libye est 15e, l’Angola occupe 16e place, l’Algérie et du Nigeria partagent la 18e et la 19e places du classement.Les leaders du classement mondial sont les États-Unis, avec un volume de production journalière de 12,69 millions de barils. Ils sont suivis par la Russie (10,47 millions de barils par jour) et l’Arabie Saoudite (10,46 millions de barils par jour).La richesse du continent africain en hydrocarburesAu total, 15 économies africaines apparaissent parmi les plus importants producteurs du pétrole brut.L’Égypte (560.000 b/j) et la République du Congo démocratique (277.000 b/j) occupent respectivement la 27e et 30e places.Également dans le classement se placent le Gabon (197.000 b/j), le Ghana (177.000 b/j), le Tchad (89.000 b/j), le Soudan (74.000 b/j), le Cameroun (56.000 b/j), la Guinée équatoriale (49.000 b/j), la Côte d’Ivoire (30.000 b/j), la Tunisie (30.000 b/j) et la République du Congo (19.000 b/j).Actuellement, environ 20 pays sont identifiés comme producteurs de pétrole et une trentaine d’autres mènent des opérations de prospection et de recherche, avait fait savoir en 2019 Mahaman Laouan Gaya, à l'époque secrétaire général de l’Organisation des producteurs de pétrole africains (APPO) dans une interview à Financial Afrik. Il avait en outre déploré que le continent africain était "tardivement entré dans l’ère du pétrole moderne", alors que "l’Afrique peut peser entre 13 et 15% des réserves mondiales".D’après les estimations relayées par le portail Statista, en 2021 les réserves prouvées en Afrique s’élevaient à 125,3 milliards de barils.

afrique subsaharienne

maghreb

libye

angola

algérie

nigeria

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, maghreb, pétrole, hydrocarbures, production petrolière, libye, angola, algérie, nigeria