Ce pays reste le premier producteur de pétrole d'Afrique

Ce pays reste le premier producteur de pétrole d’Afrique

Le Nigéria était le premier producteur africain de pétrole brut en septembre, selon les données de l'Opep. Le pays ambitionne de passer la barre des 2 millions... 16.10.2023

Géant de l’or noir. Le Nigéria est le plus gros producteur de pétrole en Afrique pour le mois de septembre, indique un récent rapport de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep).Il a ainsi produit 1,347 million de barils par jour pour cette période. Il devance la Libye et ses 1,196 million de barils par jour. L’Angola (1,11 million) et l’Algérie (960.000) suivent.L’Opep voit plus généralement l’avenir économique du Nigéria avec optimisme. La hausse de l’inflation et la baisse de la consommation pourraient être pénalisantes, mais les réformes en cours devraient porter leur fruit et renforcer la croissance. Abuja a notamment mis fin aux subventions pour le carburant en mai.La barre des 2 millionsLa montée en puissance du Nigéria dans le secteur pétrolier devrait lui permettre de flirter avec le seuil des 2 millions de barils à plus ou moins long terme. Le pays en a le potentiel, sans même devoir réaliser d’investissements supplémentaires, assurait récemment à Bloomberg le ministre nigérian des Ressources pétrolières Heineken Lokpobiri.Les freins à l’atteinte des quotas de l’Opep (1,8 million de barils par jour) sont essentiellement d’ordre sécuritaire. Le vandalisme contre les pipelines et les vols de pétrole inquiètent en particulier les autorités.L’armée nigériane s’est ainsi attaquée au problème des raffineries illégales, démantelant près de 90 sites dans le delta du Niger ces dernières semaines.

