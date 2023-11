https://fr.sputniknews.africa/20231112/ces-pays-africains-ont-les-marches-les-plus-prometteurs-1063506238.html

Ces pays africains ont les marchés les plus prometteurs

Course aux investissements. Sous le signe de la reprise économique, l’Afrique poursuit son développement et devient une destination de plus en plus attrayante pour les investisseurs. Cependant, certains marchés du continent possèdent plus d’atouts que d’autres, selon un récent rapport de l’Absa Group.L’Afrique du Sud est le marché le plus porteur du continent, selon l’index 2023. Le pays s’illustre en particulier par un important accès au marché des changes, reposant sur un système bancaire bien développé capable de fournir des liquidités aux acteurs du marché. La nation arc-en-ciel présente aussi un marché faisant la part belle aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).Maurice est le second marché le plus dynamique d’Afrique. C’est notamment le pays le mieux aligné d’Afrique sur les normes juridiques et contractuelles internationales pour les marchés financiers. Le Nigéria complète le podium, même si le géant économique d’Afrique de l’Ouest voit sa dynamique légèrement freinée par l’inflation et les difficultés sur le marché des changes.Au Maghreb, le Maroc se voit crédité d’une belle profondeur de marché, indicateur qui mesure la capacité à absorber les ordres d'achat ou de vente. Le royaume chérifien se classe deuxième dans ce segment, mais seulement dixième au classement général.Pékin, incontournable investisseurSi de nombreux investisseurs placent aujourd’hui leurs billes en Afrique, la Chine reste de loin la championne en la matière. Pékin a encore investi plus de 1,8 milliard de dollars sur le continent au premier semestre 2023, rapportait fin octobre le ministère chinois du Commerce. Soit une hausse de 4,4% sur un an.Les entreprises chinoises ont d’ailleurs diversifié leurs investissements, ne s’en tenant plus seulement aux secteurs minier et manufacturier mais visant désormais le numérique, la santé et les énergies.Par ailleurs, l’Afrique du Sud, l’Égypte, le Maroc et la Tanzanie sont les pays africains les plus susceptibles de capter les investissements chinois d’ici 2033, précisait d’ailleurs récemment une étude de l’Economist Intelligence Unit.

