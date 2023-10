Le premier partenaire de l'Afrique y investit une somme rondelette

https://fr.sputniknews.africa/20231025/le-plus-gros-partenaire-de-lafrique-continue-ses-investissements-sur-le-continent-1063075347.html

La Chine mise plus que jamais sur l’Afrique. Le volume des investissements chinois sur le continent sont en effet en hausse de 4,4% sur un an, dépassant les 1,8 milliard de dollars sur les six premiers mois de 2023, a déclaré Wang Dong, directeur adjoint du Département des Affaires africaines au ministère du Commerce.Les entreprises chinoises ne se cantonnent d’ailleurs plus aux secteurs traditionnels, comme l’exploitation minière ou l’industrie manufacturière, a souligné le responsable. De nouveaux secteurs attirent les investissements, comme la logistique, le numérique, la santé ou les énergies vertes.Partenaire principalLa Chine est le principal partenaire commercial de l’Afrique et ce, depuis 14 ans. Le commerce bilatéral a connu l'année dernière une augmentation de 11%, atteignant les 282 milliards de dollars, selon le ministère du Commerce.Une douzaine de pays africains devraient capter d’importants investissements chinois d’ici 2033, avait déjà souligné récemment une étude de l’Economist Intelligence Unit. L’Afrique du Sud sera sans doute le pays le plus attractif. Pretoria cultive d’ailleurs une relation privilégiée avec Pékin au sein des BRICS. L’Égypte, le Maroc, l’Algérie ou la Tanzanie sont aussi des pays à fort potentiel pour les entreprises chinoises.Plusieurs pays d’Afrique adhèrent en outre au projet Ceinture et Route, initié par Pékin pour construire des infrastructures routières et de transport entre l’Asie, l’Europe et l’Afrique. Le Maroc et la République du Congo ont notamment renforcé leur collaboration avec Pékin dans ce cadre.

