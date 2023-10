https://fr.sputniknews.africa/20231017/tout-savoir-sur-le-forum-ceinture-et-route-lun-des-evenements-diplomatiques-les-plus-importants-1062872890.html

Tout savoir sur le Forum Ceinture et Route, "l'un des événements diplomatiques les plus importants"

Tout savoir sur le Forum Ceinture et Route, "l'un des événements diplomatiques les plus importants"

La 3e édition du Forum Ceinture et Route se tient dès ce mardi dans un contexte de divisions géopolitiques. Elle donnera cependant "un nouvel élan au... 17.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-17T15:27+0200

2023-10-17T15:27+0200

2023-10-17T15:28+0200

sputnik explique

forum «la ceinture et la route» à pekin

nouvelle route de la soie

international

chine

russie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/11/1062870137_0:0:2943:1655_1920x0_80_0_0_21224f968fbf1f94494dff45e47061ee.jpg

Des représentants de plus de 130 pays et de 30 organisations internationales doivent participer au troisième Forum Ceinture et Route, qui s'ouvre ce mardi à Pékin. Le thème de l'événement est "Une coopération de haute qualité dans le cadre de Ceinture et Route: ensemble pour le développement et la prospérité communs".Cette rencontre de deux jours réunit plusieurs dirigeants, dont Vladimir Poutine, qui devrait rencontrer son homologue chinois Xi Jinping en marge de l'événement. M.Xi devrait aussi assister à la cérémonie d'ouverture et y prononcer un discours. Promouvoir les relations économiquesLe Président chinois avait précédemment exprimé l’espoir que le prochain Forum contribuerait de manière significative au "développement et à la prospérité de la région Asie-Pacifique et du monde entier".Le Forum avait également été présenté par le ministère chinois des Affaires étrangères comme "l'un des événements diplomatiques les plus importants" de l'année. Il marque le 10e anniversaire de l'Initiative Ceinture et Route, approuvée par Pékin en 2013.Le Forum vise à améliorer les corridors commerciaux et de transport reliant plus de 60 pays d’Asie centrale, d’Europe et d’Afrique et à en créer de nouveaux, tout cela afin de promouvoir leurs relations économiques.Pékin a accueilli le premier Forum en mai 2017, le deuxième ayant eu lieu en avril 2019. La pandémie du Covid-19 a bouleversé les plans de Pékin d'en organiser un troisième, mais sa tenue a été annoncée par le Président Xi en novembre 2022, après la réouverture de la Chine.L'ordre du jourLa réunion comprendra trois rassemblements de haut niveau et six séminaires consacrés aux échanges culturels, à la lutte contre la corruption et à l'économie numérique. Une conférence des entrepreneurs est également prévue en marge du Forum.L'événement donnera lieu à la signature d’accords et protocoles d’accord entre les pays et organisations participants. Ils "refléteraient un engagement commun à renforcer la coopération multilatérale, le commerce et les investissements, ainsi qu’à promouvoir la prospérité et le développement mutuels", selon la presse chinoise.Il devrait en outre "mettre en lumière les succès remarquables qui ont été réalisés dans la construction conjointe de l'initiative 'Ceinture et Route' au cours de la dernière décennie", selon un journal officiel chinois. Les participants devraient viser une coopération de qualité dans un large éventail de domaines allant des infrastructures au développement vert.Le conflit Hamas-Israël sur la table?Lors du Forum, les dirigeants chinois pourraient se pencher sur le conflit armé entre Israël et le groupe Hamas, a indiqué à une chaîne de télévision américaine Li Mingjiang, professeur en relations internationales à l'Université technologique Nanyang de Singapour.Cependant, selon Jonathan Fulton, chercheur principal du groupe de réflexion Atlantic Council basé à Abu Dhabi, la plupart des acteurs régionaux ne considèrent probablement pas la Chine comme un acteur capable de résoudre fondamentalement cette question.Pourparlers Poutine-XiLes Présidents russe et chinois devront discuter des relations bilatérales lors de leurs prochains entretiens, a fait savoir le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.Selon le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, la situation mondiale sera profondément examinée au cours des négociations, "parce que la Russie et la Chine jouent un rôle très important dans les affaires internationales, et ce rôle va croissant".

chine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

sputnik explique, forum «la ceinture et la route» à pekin, nouvelle route de la soie, international, chine, russie