https://fr.sputniknews.africa/20231017/poutine-est-arrive-a-pekin-pour-participer-au-forum-ceinture-et-route---video-1062857071.html

Poutine est arrivé à Pékin pour participer au forum "Ceinture et Route" - vidéo

Poutine est arrivé à Pékin pour participer au forum "Ceinture et Route" - vidéo

Le Président russe s’est rendu à Pékin pour une visite de 48 heures. Il prendra la parole lors de l’inauguration du forum "Ceinture et Route" et tiendra... 17.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-17T08:10+0200

2023-10-17T08:10+0200

2023-10-17T08:10+0200

vladimir poutine

forum «la ceinture et la route» à pekin

xi jinping

visite officielle

rencontre

délégation

ordre du jour

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/09/0f/1056193280_0:0:3111:1751_1920x0_80_0_0_e33e1521ad66fb16033f679e50c27336.jpg

L’avion de Vladimir Poutine s’est posé ce mardi 17 octobre à l’aéroport international de Pékin-Capitale.Le Président russe, qui s’est rendu en Chine en visite de deux jours, interviendra lors de l’inauguration du forum "Ceinture et Route". Il tiendra également plusieurs rencontres bilatérales.Son programme de mardi commencera par un entretien avec le Président vietnamien Vo Van Thuong. D’autres rencontres sont également prévues, notamment celle avec le Premier ministre thaïlandais Srettha Thavisin.Le programme sera poursuivi par une cérémonie de rencontre officielle avec le Président chinois Xi Jinping et les chefs de délégation participant au forum, la prise de photos et une réception.Vladimir Poutine tiendra également des négociations avec les Présidents mongol Ukhnaagiin Khürelsükh et laotien Thongloun Sisoulith.Le dirigeant russe aura aussi d’autres entretiens.Une rencontre avec Xi JinpingSa rencontre avec son homologue chinois est prévue pour le 18 octobre. Son ordre du jour comprend les relations bilatérales et la formation d’un monde multipolaire plus équitable.Les négociations se dérouleront en deux étapes: en petit comité et dans un format élargi. Le Kremlin n’exclut pas que Vladimir Poutine et Xi Jinping puissent communiquer en tête-à-tête.Le Président russe s’est rendu en Chine à la tête d’une délégation nombreuse composée de deux vice-Premiers ministres, de plusieurs ministres, de la présidente de la Banque centrale et des directeurs des principales banques russes.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

vladimir poutine, forum «la ceinture et la route» à pekin, xi jinping, visite officielle, rencontre, délégation, ordre du jour