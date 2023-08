Pékin n'a pas invité certains dirigeants au 3e Forum "Ceinture et Route"

https://fr.sputniknews.africa/20230813/pekin-na-pas-invite-certains-dirigeants-au-3e-forum-ceinture-et-route-1061290934.html

"La Chine ne recherche pas la quantité, mais la qualité et l'efficacité". Pékin rejette les assertions selon lesquelles plusieurs dirigeants occidentaux ont... 13.08.2023, Sputnik Afrique

La grande majorité des invitations au prochain forum "Ceinture et Route" sont adressées aux dirigeants des pays en développement, tandis que certains États développés ne seront pas sur la liste, a déclaré vendredi au média chinois Global Times une source proche de la préparation de l'événement.Les informations révélées par la source démentent ainsi certains reportages de médias occidentaux affirmant que les officiels étrangers acceptant d'assister au forum sont actuellement "moins nombreux que prévu". Ils suggèrent également que l'Europe "évite" de participer à ce forum, des dirigeants tels que le Président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et la Première ministre italienne Giorgia Meloni n'ayant apparemment pas l'intention d'y assister.En réalité, la Chine n'a tout simplement pas adressé d'invitations à certains dirigeants occidentaux.Ceux voulant rencontrer PoutineLe Président serbe Aleksandar Vucic avait déclaré espérer rencontrer Vladimir Poutine au cours du prochain sommet en Chine. Milorad Dodik, Président de la République serbe de Bosnie, a lui aussi espéré un entretien avec ses homologues russe et chinois cette année. Poutine est attendu au forum en octobre prochain.Cette année marque le 10e anniversaire de l'initiative "Ceinture et Route", qui est l'une des priorités de la diplomatie chinoise sous la présidence de Xi Jinping. Elle représente un ensemble de liaisons maritimes et de voies ferroviaires entre la Chine, l'Europe et l'Afrique et vise notamment la construction d’infrastructures portuaires, ferroviaires, terrestres. Cela concerne des dizaines de pays représentant 4,4 milliards d’habitants et 40% du PIB mondial, selon CNN. Pendant cette décennie, l'initiative a stimulé des investissements de près d'un milliard de dollars américains, résultant en la mise en œuvre de plus de 3.000 projets, indique le Global Times.

