Ces 10 pays sont les plus puissants du monde en 2023, selon un classement

Le magazine U.S. News & World Report a établi un classement des pays les plus puissants basé sur une moyenne pondérée des scores de cinq attributs dont dépend leur puissance.Les critères pris en considération sont le rôle de leur dirigeant, leur influence économique, le poids politique, la place au sein des alliances internationales et la puissance de l’armée.Les États-Unis, qui continuent de dominer dans divers secteurs tels que les technologies, la finance et le divertissement se trouvent à la tête du classement.La Chine se classe au deuxième rang des 10 pays les plus puissants du monde en 2023. L'initiative chinoise "la Ceinture et la Route" prend de l'ampleur et vise à stimuler le développement économique et le commerce en reliant l'Asie à l'Afrique et à l'Europe via des réseaux terrestres et maritimes. La Chine fait également d'importants progrès technologiques, en particulier dans l'intelligence artificielle et la 5G, se positionnant comme un leader technologique mondial.La troisième place revient à la Russie qui joue un rôle important dans la géopolitique mondiale, tirant parti de ses vastes ressources naturelles et de ses capacités militaires. Le pays se concentre également sur son programme spatial, avec des projets de lancement de plusieurs missions dans les années à venir.Dans le top 50, l’Afrique est représentée par l’Égypte (31e) et l’Afrique du Sud (33e).L’Allemagne et le Royaume-Uni au top 5Le top 5 mondial comprend également l’Allemagne et le Royaume-Uni.La première est à l'avant-garde des initiatives de l'Union européenne en matière d'énergie verte. L'Allemagne se concentre également sur la transformation numérique dans divers secteurs, notamment l’industrie et la santé, dans le but d'améliorer l'efficacité et la productivité.Les Britanniques se concentrent sur les accords commerciaux et les négociations post-Brexit, visant à établir de nouveaux partenariats économiques. Le Royaume-Uni fait également des progrès dans l'industrie des technologies, Londres étant une plaque tournante pour les startups.La Corée du Sud, la France, le Japon, les Émirats arabes unis et Israël occupent respectivement les places de la sixième à la dixième dans le top 10 des pays les plus puissants.

