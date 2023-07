https://fr.sputniknews.africa/20230719/voici-les-armees-les-plus-puissantes-du-monde-selon-un-chatbot-chinois-1060634184.html

Voici les armées les plus puissantes du monde, selon un chatbot chinois

Prié de désigner les pays qui possèdent les plus puissantes forces armées, le chatbot chinois ERNIE Bot a donné une réponse détaillée à Sputnik, évoquant la Russie, les États-Unis et la Chine.Selon lui, le budget, le nombre d'armes et d'équipements de l'armée américaine "sont parmi les plus élevés au monde", a écrit le bot.L'Armée populaire de libération de Chine est " de grande taille et possède une technologie militaire avancée et des armes telles que des drones, des missiles et des porte-avions", a-t-il poursuivi.Le bot a relevé que l’Inde possède l’une des plus importantes armées en Asie du Sud, tandis que les armées de France et du Royaume-Uni sont parmi les plus importantes d'Europe. Ces deux armées sont de petite taille, mais "disposent d'un armement de pointe et d'armes nucléaires stratégiques". La présence militaire française est importante en Afrique et l’armée britannique est très présente dans la région arctique.En somme, le chatbot chinois pense que les forces armées de chaque pays ont leurs propres avantages et inconvénients, qui ne dépendent pas seulement de leur taille, mais aussi des équipements dont elles disposent et de leur expérience réelle du combat.Le chatbot ERNIEERNIE Bot fonctionne de la même manière que ChatGPT. Annoncé en février par le géant de la technologie chinois Baidu, il a été lancé le 16 mars.Cette architecture d'intelligence artificielle à quatre niveaux serait dotée de capacités étendues de compréhension sémantique profonde des langues et de génération de texte. Selon Baidu, le robot est basé sur une plateforme d'apprentissage en profondeur et a la capacité de dériver des "connaissances" à partir de données volumineuses.Le chatbot le plus connu est ChatGPT qui a gagné en popularité après son lancement la fin novembre 2022. Il a atteint son premier million d'utilisateurs en moins d'une semaine. Le robot appartient à OpenAI, une société cofondée par le milliardaire américain d’origine sud-africaine Elon Musk, patron de Space X, Tesla et Twitter.

