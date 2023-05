https://fr.sputniknews.africa/20230514/nous-avons-fait-des-progres-sans-nous-y-attendre-un-chercheur-britannique-sur-les-dangers-de-lia-1059243168.html

"Nous avons fait des progrès sans nous y attendre": un chercheur britannique sur les dangers de l’IA

"Nous avons fait des progrès sans nous y attendre": un chercheur britannique sur les dangers de l’IA

L’émergence d’une intelligence artificielle capable de résoudre n’importe quels problèmes pourrait se transformer en catastrophe pour l’humanité, alerte... 14.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-14T10:49+0200

2023-05-14T10:49+0200

2023-05-14T10:49+0200

technologies

intelligence

sciences et tech

superordinateur

royaume-uni

états-unis

régulation

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/04/1a/1045524425_156:0:1920:992_1920x0_80_0_0_adeb8d76872feec27461548b8a40cdda.jpg

Ces derniers mois, le phénomène de ChatGPT, ainsi que d’autres robots conversationnels utilisant l'intelligence artificielle, bouleverse toutes les industries. Les avancées incontrôlables dans le domaine de l'IA posent plusieurs problèmes, met en garde Stuart Russell, informaticien britannique considéré comme l'une des figures incontournables dans la recherche sur l’IA.Fin de la civilisation humaine?L'arrivée d’un système capable de réaliser n'importe quelle tâche qu'un être humain accomplit pourrait se produire dans les dix ans. Stuart Russell estime que l'un des risques est qu'une IA puissante choisisse une méthode pour atteindre un objectif donné, mais avec des effets secondaires inattendus qui seraient dévastateurs pour l'humanité. Lors de la résolution de problèmes, par exemple, liés au climat, de tels programmes pourraient arriver à la conclusion que la meilleure solution serait de se débarrasser des populations.L'humanité a fait une erreur au tout début, quand elle ne pensait pas à la finalité de cette intelligence, précise le chercheur.Régulation quasi-inexistanteLe chercheur dénonce une réglementation légère de l'industrie de l'IA au Royaume-Uni et aux États-Unis, malgré les avertissements concernant une menace éventuelle.Récemment, Stuart Russell a signé une lettre ouverte avertissant que les développeurs d'IA s’adonnent à une "course incontrôlable pour développer et déployer des intelligences numériques toujours plus puissantes que personne, pas même leurs créateurs, ne peut comprendre".

royaume-uni

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

technologies, intelligence, sciences et tech, superordinateur, royaume-uni, états-unis, régulation